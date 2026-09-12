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proavto21

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Почему я не стал менять свой проверенный RAV4 на новинку за пять миллионов

Почему я не стал менять свой проверенный RAV4 на новинку за пять миллионов

Иногда полезно взглянуть на собственный автомобиль глазами рынка. Особенно когда появляется мысль о замене на что-то свежее и манящее.

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