В РЖД сменились кадры. Вагоны размножаются бесконтрольно. МЦД-5 нащупывает маршрут. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были заявления вице-премьера Марата Хуснуллина о приоритетности строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург, рост в 1,8 раза чистой прибыли РЖД по МФСО и увеличение грузового парка на сети.