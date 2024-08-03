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Глава оргкомитета Олимпиады-2024: «Церемония закрытия будет такой же яркой, как открытие. Всех нас ждет незабываемое зрелище»

Открытие Игр-2024 в Париже проходило 26 июля. Закрытие запланировано на 11 августа. «Церемония закрытия будет такой же яркой, как церемония открытия.

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