В Самаре откроют новую поликлинику для жителей 5-й просеки

Проект реализуют в 2024-2025 годах.В Самаре капитально ремонтируют здание на 3-й просеке, 157. В нём разместится отделение городской поликлиники №14, где будут принимать пациентов, проживающих в районе 5-й просеки.
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