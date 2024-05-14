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В Самаре откроют новую поликлинику для жителей 5-й просеки

В Самаре откроют новую поликлинику для жителей 5-й просеки

Проект реализуют в 2024-2025 годах.В Самаре капитально ремонтируют здание на 3-й просеке, 157. В нём разместится отделение городской поликлиники №14, где будут принимать пациентов, проживающих в районе 5-й просеки.

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