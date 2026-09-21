В Новороссийске спасатели сняли кота с 15-метрового дерева

В Новороссийске сотрудники муниципальной службы спасения помогли коту, который не мог самостоятельно спуститься с дерева.
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