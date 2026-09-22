Первый в мире самобалансирующийся экзоскелет для повседневной носки вышел на рынок США

Экзоскелет Eve / © Wandercraft Система предоставляет возможность передвигаться в вертикальном положении, не занимая руки, людям с травмами спинного мозга на любом уровне, которые способны самостоятельно управлять контроллером устройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии