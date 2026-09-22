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Первый в мире самобалансирующийся экзоскелет для повседневной носки вышел на рынок США

Первый в мире самобалансирующийся экзоскелет для повседневной носки вышел на рынок США

Экзоскелет Eve / © Wandercraft  Система предоставляет возможность передвигаться в вертикальном положении, не занимая руки, людям с травмами спинного мозга на любом уровне, которые способны самостоятельно управлять контроллером устройства.

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