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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Goldman Sachs сохраняет бычий настрой по нефти

Аналитики Goldman Sachs пишут, что цены на нефть могут продолжить двигаться в русле восходящего тренда на фоне высокого спроса, и это должно нивелировать любое негативное влияние со стороны данных о САналитики Goldman Sachs пишут, что цены на нефть могут продолжить двигаться в русле восходящего тренда на фоне высокого спроса, и это должно нивелировать любое негативное влияние со стороны данных о Стратегическом нефтяном резерве США.

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