Goldman Sachs сохраняет бычий настрой по нефти

Аналитики Goldman Sachs пишут, что цены на нефть могут продолжить двигаться в русле восходящего тренда на фоне высокого спроса, и это должно нивелировать любое негативное влияние со стороны данных о САналитики Goldman Sachs пишут, что цены на нефть могут продолжить двигаться в русле восходящего тренда на фоне высокого спроса, и это должно нивелировать любое негативное влияние со стороны данных о Стратегическом нефтяном резерве США.