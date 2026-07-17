Олег Царев объяснил, почему Зеленский уволил министра обороны Федорова

Уволенный Зеленским экс-министр обороны Украины Михаил Федоров напоследок громко хлопнул дверью. 16 июля на пресс-конференции в Киеве, которую украинские СМИ назвали «мятежом», он призвал к отставке главкома ВСУ Александра Сырского, т.
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