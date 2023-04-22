Закон, порядок, государство

755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Странные уссурийцы - ни одного русского. Эническая ОПГ доит предприятие "Воздвиженский хлеб"?Уссурийские борцы...
  • Фаина Юсупова
    Где-то дополнять собрались,а где-то сократили.Деньги которые получали за ЖКУ на половину почти сократились.Вот и хоче...На карты этих рос...
  • lakmus
    А ещё, неплохо было бы, штрафовать "аффтороф" за написание статей с множеством грамматических и орфографических ошибок.С каждого по 1 00...

Во Владимире прошли соревнования по ликвидации ДТП среди команд МЧС России Центрального федерального округа

Во Владимире прошли соревнования по ликвидации ДТП среди команд МЧС России Центрального федерального округа

Во Владимире прошёл финальный этап соревнований среди сотрудников МЧС России «Лучшая команда Центрального федерального округа по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2023 году».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх