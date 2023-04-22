Во Владимире прошли соревнования по ликвидации ДТП среди команд МЧС России Центрального федерального округа

Во Владимире прошёл финальный этап соревнований среди сотрудников МЧС России «Лучшая команда Центрального федерального округа по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2023 году».
Во Владимире прошёл финальный этап соревнований среди сотрудников МЧС России «Лучшая команда Центрального федерального округа по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2023 году».
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