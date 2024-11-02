В США рассказали о возможном требовании Трампа к Путину в случае победы на выборах

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что кандидат на пост президента Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от российского лидера Владимира Путина отвода войск в зоне специальной военной операции еще до вступления в должность.