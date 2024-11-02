Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 399 подписчиков

В США рассказали о возможном требовании Трампа к Путину в случае победы на выборах

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что кандидат на пост президента Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от российского лидера Владимира Путина отвода войск в зоне специальной военной операции еще до вступления в должность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Чем же отличается План победы Зеленского от Требования, с порога отвести войска?
Ответить
12 час.
А
Алла
Требовать? Смешно....
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх