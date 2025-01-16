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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жабер впервые с 2021-го вышла в третий круг Australian Open

Жабер впервые с 2021-го вышла в третий круг Australian Open

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Жабер впервые с 2021-го вышла в третий круг в Мельбурне. Всего она сделала это третий раз.

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