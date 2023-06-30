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Брайан Уиндхорст: «Филадельфия» может заменить Хардена на Ирвинга или Лилларда»

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст назвал несколько возможных сценариев для «Филадельфии», которая расстанется с Джеймсом Харденом.

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