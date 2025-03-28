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В российском городе на жену участника СВО набросились с оскорблениями из-за защиты сына

В российском городе на жену участника СВО набросились с оскорблениями из-за защиты сына

В городе Невьянск Свердловской области на жену участника специальной военной операции (СВО) набросились с оскорблениями учителя и родители из-за того, что она пыталась защитить сына с особенностями в развитии.

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