Главный по бюджету: как сложится карьера Силуанова после выборов

Антон Силуанов возглавляет Министерство финансов с 2011 года. Сохранит ли он свой пост в новом правительстве, которое соберется после выборов президента, или уйдет на другую должность? «ФедералПресс» рассказывает, как развивалась карьера потомственного финансиста.