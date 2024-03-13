Главный по бюджету: как сложится карьера Силуанова после выборов

Антон Силуанов возглавляет Министерство финансов с 2011 года. Сохранит ли он свой пост в новом правительстве, которое соберется после выборов президента, или уйдет на другую должность? «ФедералПресс» рассказывает, как развивалась карьера потомственного финансиста.
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