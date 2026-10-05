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Отказ от лидара в Tesla в итоге даёт о себе знать. Robotaxi не ездит ночью из-за «серых котят на сером асфальте»

Отказ от лидара в Tesla в итоге даёт о себе знать. Robotaxi не ездит ночью из-за «серых котят на сером асфальте»

Система ограничивает ночную работу сервиса из-за неожиданных сложностей Tesla продлила работу Robotaxi в Остине всего на один час — теперь сервис принимает поездки до 23:00 вместо 22:00.

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