В Челябинской области директора строительной компании заподозрили в хищении 2,1 млн рублей

Подрядчик не закупил и не использовал полимерный материал, указанный в проекте.В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего руководителя строительной компании, которого подозревают в мошенничестве при строительстве бассейна в селе Октябрьское.