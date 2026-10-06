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Бизнес журнал. Урал

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В Челябинской области директора строительной компании заподозрили в хищении 2,1 млн рублей

В Челябинской области директора строительной компании заподозрили в хищении 2,1 млн рублей

Подрядчик не закупил и не использовал полимерный материал, указанный в проекте.В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего руководителя строительной компании, которого подозревают в мошенничестве при строительстве бассейна в селе Октябрьское.

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