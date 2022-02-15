Хроника объявленной смерти проекта «Украина»?

У классика мировой литературы Габриэля Гарсии Маркеса есть роман «Хроника объявленной смерти», где еще не совершенное убийство постепенно становится главным событием для провинциального колумбийского городка и уже в силу этого совершенно неизбежным.
У классика мировой литературы Габриэля Гарсии Маркеса есть роман «Хроника объявленной смерти», где еще не совершенное убийство постепенно становится главным событием для провинциального колумбийского городка и уже в силу этого совершенно неизбежным.
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