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Хроника объявленной смерти проекта «Украина»?

Хроника объявленной смерти проекта «Украина»?

У классика мировой литературы Габриэля Гарсии Маркеса есть роман «Хроника объявленной смерти», где еще не совершенное убийство постепенно становится главным событием для провинциального колумбийского городка и уже в силу этого совершенно неизбежным.

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