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Царьград

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"Баллистика. Голова гудит": Срочное сообщение из Киева – "много раненых и погибших". Россия ударила по крупнейшему военному форуму

"Баллистика. Голова гудит": Срочное сообщение из Киева – "много раненых и погибших". Россия ударила по крупнейшему военному форуму

Вооружённые силы России нанесли удар по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружения украинской оборонной компании First Contact.

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