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Xiaomi 12S показали со всех сторон на официальных фотографиях

Xiaomi 12S показали со всех сторон на официальных фотографиях

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo несколько фотографий, которые демонстрируют новый смартфон Xiaomi 12S.

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