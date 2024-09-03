Александр Беглов: «20 лет назад произошла трагедия в Беслане»

У памятника Детям Беслана в Петербурге прошла памятная церемония Губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем телеграмм-канале отметил, что 20 лет назад, в 2004 году, произошла трагедия в Беслане.
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