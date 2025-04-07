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Названо попавшее на пляжи Анапы белое вещество

Названо попавшее на пляжи Анапы белое вещество

В выходные на пляжах Анапы появилось странное белое вещество. Теперь стало известно, что это было. Предполагается, что это пальмовое масло, сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

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