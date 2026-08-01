6 простых упражнений для шеи, которые могут спасти от головной боли

Головная боль часто возникает из-за проблем в шейной зоне. Когда мышцы шеи и плечевого пояса весь день держат голову в одном положении, когда подбородок уходит вперед, а грудной отдел зажат, нагрузка распределяется неправильно.
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