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6 простых упражнений для шеи, которые могут спасти от головной боли

6 простых упражнений для шеи, которые могут спасти от головной боли

Головная боль часто возникает из-за проблем в шейной зоне. Когда мышцы шеи и плечевого пояса весь день держат голову в одном положении, когда подбородок уходит вперед, а грудной отдел зажат, нагрузка распределяется неправильно.

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