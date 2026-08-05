Москвичка подожгла себя после потери квартиры из-за мошенников по «схеме Долиной». Женщина не захотела покидать жильё, которое потеряла после обмана мошенников.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Москвичка подожгла себя после потери квартиры из-за мошенников по «схеме Долиной». Женщина не захотела покидать жильё, которое потеряла после обмана мошенников.
Свежие комментарии