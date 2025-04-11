Строительство катка в пригороде Челябинска подорожало на 50 миллионов рублей

Власти Сосновского района нашли нового подрядчика для строительства крытого катка в Кременкуль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация граничащего с Челябинском Сосновского района заключила контракт на строительство крытого ледового катка с искусственным льдом в поселке Кременкуль с ООО «Промдиод» (Москва).
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