Тайна смерти Либерж Кпадону: что произошло с экс-участницей "Дома 2" в квартире

Рассказываем, что случилось с участницей проекта "Дом 2" Либерж Кпадону.В воскресенье, 31 марта, соцсети и СМИ всколыхнула шокирующая новость – бывшая участница проекта "Дом 2" Либерж Кпадону найдена мертвой в своей квартире.
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