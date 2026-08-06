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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

19% россиян узнали о букмекерах от друзей и знакомых, 68% – из интернет-рекламы, 56% – благодаря ТВ

Большинство россиян узнали о букмекерах из-за рекламы в интернете и на телевидении. По данным исследования Ставок на Спортсе’’ и агентства PROGNOSIS, 68% опрошенных россиян узнали о букмекерских компаниях из интернет-рекламы, 56% - благодаря рекламе на ТВ.

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