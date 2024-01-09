Курс доллара на открытии торгов вырос до 91,75 рубля

Курс доллара Соединенных Штатов Америки в соотношении с российским рублем при открытии торгов на Московской биржи в сравнении с уровнем стоимости, который был зафиксирован при закрытии предыдущих торгов, увеличился на 59,5 копейки.
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