В «Спартаке» назвали «ожидаемым» решение об исключении из Лиги Европы

Футбол , 01 мар, 00:59 0 В «Спартаке» отметили, что вердикт об отстранении от ЛЕ расстроил, хотя и был ожидаем Вердикт ФИФА и УЕФА об отстранении России и исключении российских клубов из еврокубков был ожидаемым, но все равно расстроил, заявили в пресс-службе московского «Спартака» Футболисты «Спартака» (Фото: ТАСС) Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на отстранение клуба от Лиги Европы, отметив, что вердикт Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расстроил, хотя и был ожидаемым.