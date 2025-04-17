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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Выручка «Липецкого аэропорта» за год снизилась в десять раз

Выручка «Липецкого аэропорта» за год снизилась в десять раз

Финансовые показатели ООО «Липецкий аэропорт» резко ухудшились в 2024 году. По данным отчетности, опубликованной на Rusprofile, выручка аэропорта сократилась в 10 раз – с 21,2 млн рублей до 2,3 млн за год.

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