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8 марта: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

8 марта: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

8 марта – 67 день года, до Нового года осталось 298 дней. Какие праздники отмечают сегодня, и как много значимых событий для истории России и Тулы произошло в разные годы в этот день? Об этом можно узнать в материале Тульской службы новостей.

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