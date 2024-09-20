Михаил Развожаев: Учащийся Малой академии наук Сенчюк Владимир выиграл конкурс «Юные Техники и Изобретатели»

Учащийся Малой академии наук Сенчюк Владимир выиграл конкурс «Юные Техники и Изобретатели». Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Фонд поддержки детского научного и технического творчества «Юные Техники и Изобретатели» провели Х ежегодную всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Фе.
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