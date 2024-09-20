НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

143 подписчика

Михаил Развожаев: Учащийся Малой академии наук Сенчюк Владимир выиграл конкурс «Юные Техники и Изобретатели»

Михаил Развожаев: Учащийся Малой академии наук Сенчюк Владимир выиграл конкурс «Юные Техники и Изобретатели»

Учащийся Малой академии наук Сенчюк Владимир выиграл конкурс «Юные Техники и Изобретатели». Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Фонд поддержки детского научного и технического творчества «Юные Техники и Изобретатели» провели Х ежегодную всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Фе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх