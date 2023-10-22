Тёмная энергия помогает чёрным дырам поддерживать равновесие в парах

Двойные чёрные дыры могут быть более устойчивыми, чем ранее предполагали учёные — благодаря действию тёмной энергии, ускоряющей расширение Вселенной и помогающей чёрным дырам в двойных системах поддерживать безопасное расстояние.
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