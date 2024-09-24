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Новости экономики России

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Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей

Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей

Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба “Сбербанка”. “По итогам первого полугодия 2024 года средняя зарплата в России составила 82 тысячи рублей, впервые превысив отметку 80 тысяч.

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