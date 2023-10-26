«Известия»: В Совфеде предложили не заключать под стражу отцов-одиночек

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил о разработке поправок к законопроекту, в соответствии с которыми в СИЗО не будут отправлять отцов-одиночек, воспитывающих детей до четырнадцати лет.
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