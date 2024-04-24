Силы ПВО сбили четвёртый беспилотник в пригороде Воронежа

Из-за падения обломков произошёл пожар Дежурные силы ПВО ВС РФ сумели сбить четвёртый украинский беспилотник самолётного типа в пригороде Воронежа, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
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