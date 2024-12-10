Одесса встала на защиту: протест против военкомов и их ‘ежей Ирэн ОрлонскаяВ Одессе сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК), которые выполняют функции, аналогичные военкоматам в других странах, начали останавливать автомобили с помощью специальных устройств, называемых «ежами», чтобы пробивать колеса.