Украинцев нисколько ни для чего не нужно (с) Как вы знаете, на днях произошло вполне прецедентное событие: некая пани Буянова, украинка, понаехавшая в Москву из Львова и работающая врачихой (при этом возраст у неё уже пенсионный) поглумилась над ребёнком, чей отец погиб в СВО.
"Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"
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Г
Геннадий
...не хохлядь, а хохблядь...
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7 час.
Бобкина Татьяна
Есть много и русских и Хохлов и прочих национальностей( жителей России), которые живут мечтой о развале России. И горлопанят об этом на каждом углу.,подбивая народ на возмущение существующим порядком.А есть и такие, которые сожалеют, что в 45 году победил СССР. Если их не приструнить , не сладко будет жить нам в России.
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7 час.
Александр Ляшенко
Вот результаты слов Путина, о "братском народе" .Президенту пора прекратить обезоруживать россиян перед ублюдками и мразями от "братского народа".Путин, сначала построй механизм защиты россиян,потом и объявляй о неком, якобы, "братском народе".Как то вот так или не прав, г-н Президент?
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7 час.
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