"Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Украинцев нисколько ни для чего не нужно (с)   Как  вы   знаете,   на днях  произошло  вполне  прецедентное  событие:    некая    пани    Буянова,   украинка,    понаехавшая  в  Москву  из  Львова    и    работающая  врачихой (при  этом  возраст  у  неё уже  пенсионный)      поглумилась  над  ребёнком,   чей   отец  погиб  в  СВО.

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Комментарии
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Г
Геннадий
...не хохлядь, а хохблядь...
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7 час.
Бобкина Татьяна
Есть много и русских и Хохлов и прочих национальностей( жителей России), которые живут мечтой о развале России. И горлопанят об этом на каждом углу.,подбивая народ на возмущение существующим порядком.А есть и такие, которые сожалеют, что в 45 году победил СССР. Если их не приструнить , не сладко будет жить нам в России.
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7 час.
Александр Ляшенко
Вот результаты слов Путина, о &quot;братском народе&quot; .Президенту пора прекратить обезоруживать россиян перед ублюдками и мразями от &quot;братского народа&quot;.Путин, сначала построй механизм защиты россиян,потом и объявляй о неком, якобы,   &quot;братском народе&quot;.Как то вот так или не прав, г-н Президент?
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7 час.

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