"Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"

Бобкина Татьяна

Есть много и русских и Хохлов и прочих национальностей( жителей России), которые живут мечтой о развале России. И горлопанят об этом на каждом углу.,подбивая народ на возмущение существующим порядком.А есть и такие, которые сожалеют, что в 45 году победил СССР. Если их не приструнить , не сладко будет жить нам в России.