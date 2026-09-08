Андреа Стелла о проигрыше Ферстаппену: «Посчитали, что важнее позволить нашим гонщикам бороться друг с другом»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о том, что команда может пересмотреть свою политику давать возможность своим пилотам до конца бороться друг с другом, если в итоге это вредит конечному результату.
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