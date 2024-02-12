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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Теперь ученые знают, почему вымерли динозавры

66 миллионов лет назад с Земли исчезли последние динозавры. Ученые все еще пытаются понять, почему. Но новые окаменелости абелизавров из Северной Африки позволяют предположить, что динозавры до самого конца оставались разнообразными.

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