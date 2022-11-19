Uspei.com

12 подписчиков

Политолог Грант Микаелян: мирный договор между Арменией и Азербайджаном могут заключить секретно

Власти Армении принимают решения, не обсуждая их с общественностью, поэтому договор о мире между Арменией и Азербайджаном могут заключить в обстановке секретности, заявил политолог Грант Микаелян изданию Sputnik Армения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх