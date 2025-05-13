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Петербургский дневник

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Музыкальную комедию «Меня зовут Мирей Матье» покажут в ДК Выборгский 22 мая

Музыкальную комедию «Меня зовут Мирей Матье» покажут в ДК Выборгский 22 мая

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут Погрузитесь в атмосферу радости и позитива вместе с заслуженной артисткой России Ольгой Пикало в музыкально-лирической комедии «Меня зовут Мирей Матье».

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