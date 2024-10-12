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«Голова у Дмитрия крепче, но выстоит ли он после попадания Артура?»: Дрозд — о чемпионском бое Бивола с Бетербиевым

«Голова у Дмитрия крепче, но выстоит ли он после попадания Артура?»: Дрозд — о чемпионском бое Бивола с Бетербиевым

Поединок двух непобеждённых российских боксёров за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории может войти в историю, как и сражения представителей «золотой четвёрки» среднего веса 1980-х.

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