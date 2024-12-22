Камеры впервые засняли племя, не контактирующее с окружающим миром

Впечатляющие фотографии, сделанные автоматическими камерами в тропических лесах Бразилии, запечатлевают изолированное сообщество, которое, похоже, успешно преодолевает воздействие владельцев фермерских угодий и нелегальных захватчиков земель в Амазонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии