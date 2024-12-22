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Камеры впервые засняли племя, не контактирующее с окружающим миром

Впечатляющие фотографии, сделанные автоматическими камерами в тропических лесах Бразилии, запечатлевают изолированное сообщество, которое, похоже, успешно преодолевает воздействие владельцев фермерских угодий и нелегальных захватчиков земель в Амазонии.

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