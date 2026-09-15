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Север Пресс

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Три муниципалитета Ямала объединились, чтобы сделать местные продукты доступнее

Три муниципалитета Ямала объединились, чтобы сделать местные продукты доступнее

В Новом Уренгое открылся торговый павильон «Ямал-Маркет» с продукцией из Пуровского и Тазовского районов.

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