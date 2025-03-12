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Царьград

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Пленный украинский солдат рассказал об обмане с эвакуацией и старой технике

Пленный украинский солдат рассказал об обмане с эвакуацией и старой технике

Украинский солдат Иван Павлюк, взятый в плен, рассказал о неудавшейся эвакуации и старой технике ВСУ, с которой приходилось работать.

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