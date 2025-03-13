НАТО планирует активные атаки на трубопроводы и танкеры РФ – Патрушев AlexCoderНАТО планирует активные атаки на трубопроводы и танкеры РФ – Патрушев AlexCoder Альянс наращивает враждебность Страны западной военной коалиции планируют усилить атаки на российскую подводную инфраструктуру, торговые суда и танкеры.