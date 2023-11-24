Проект экспресс-автобусов от Ховрина до Шереметьева признан лучшим на инвестиционном форуме

«Аэроэкспресс» стал лауреатом ежегодной премии в области инвестиций Investment Leaders Award 2023. На суд жюри был представлен проект «Автобусные экспресс-маршруты «Аэроэкспресс» в аэропорты Шереметьево и Домодедово».
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