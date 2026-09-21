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Онколог Сулиманов: генетическая диагностика изменила подходы к лечению рака

Онколог Сулиманов: генетическая диагностика изменила подходы к лечению рака

Врач-онколог, химиотерапевт Магомед Сулиманов рассказал, что развитие молекулярно-генетической диагностики позволило точнее изучать биологию опухолей и подбирать подходящие методы противоопухолевого лечения.

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