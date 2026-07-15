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Регион 29

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Любитель химии и самодельной взрывчатки из Коряжмы пойдёт под суд

Любитель химии и самодельной взрывчатки из Коряжмы пойдёт под суд

Коряжемский городской суд принял к производству уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в десяти эпизодах незаконного изготовления взрывчатых веществ и десяти эпизодах их незаконного хранения.

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