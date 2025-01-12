Экс-военный из США объяснил причину страха Зеленского

ВАШИНГТОН, 12 января, ФедералПресс. Отставной морской офицер США Марк Слебода заявил, что Владимир Зеленский не готов признать поражение, так как это связано с огромными инвестициями в провалившуюся операцию в Курске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии